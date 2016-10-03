Сайт WP Верстка главной, доработка внутр., установ. настройка плагинов

Нужно доработать дизайн существующего сайта. Сделать новую главную страницу и внести изменения на внутренних. А именно:

1. Настроить главную страницу сайта на WP. Шаблон Avada. Есть готовый эскиз в Moqups сделанный с учетом возможностей шаблона.

2. Найти, настроить плагины и вывести на главную:

тесты

опросы

подписку

форму обратной связи

последние комментарии (Disqus)

В шаблоне эти функции отсутствуют.

3. Настроить в записи и сайдбаре:

кнопки шаринга и соцсетей

поправить оформление текста

голосование (звезды в сниппете Google и Яндекс)

установить и настроить Relap

4. Настроить кросспостинг в соцсети с тегами. VK, FB, OK, G+, Pinterest, Twitter

5. Поправить лайт-бокс Avada (перестал работать)

6. По мелочи: закрыть кое-что от индексации, исправить ссылку на главную, и т. п.

https://docs.google.com/document/d/1PERM2hWDvSHxHVZWu71QtrHLQ8xsDfwvxC9LX9uKuPg/edit?usp=sharing - ТЗ

https://app.moqups.com/77018269090/0nwHLP04cd/view - дизайн

http://remoo.ru - сайт

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