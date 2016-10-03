В общем вполне типичный сайт с прогнозом погоды. PHP (чтобы работал и на 5.6 и на семёрке в будущем) + MYSQL. 1) Сформировать каталог с городами РФ (забугорных тоже можно вполне основных столиц добавить и известных городов, мало ...
Сайт WP Верстка главной, доработка внутр., установ. настройка плагинов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать дизайн существующего сайта. Сделать новую главную страницу и внести изменения на внутренних. А именно:
1. Настроить главную страницу сайта на WP. Шаблон Avada. Есть готовый эскиз в Moqups сделанный с учетом возможностей шаблона.
2. Найти, настроить плагины и вывести на главную:
- тесты
- опросы
- подписку
- форму обратной связи
- последние комментарии (Disqus)
3. Настроить в записи и сайдбаре:
- кнопки шаринга и соцсетей
- поправить оформление текста
- голосование (звезды в сниппете Google и Яндекс)
- установить и настроить Relap
5. Поправить лайт-бокс Avada (перестал работать)
6. По мелочи: закрыть кое-что от индексации, исправить ссылку на главную, и т. п.
https://docs.google.com/document/d/1PERM2hWDvSHxHVZWu71QtrHLQ8xsDfwvxC9LX9uKuPg/edit?usp=sharing - ТЗ
https://app.moqups.com/77018269090/0nwHLP04cd/view - дизайн
http://remoo.ru - сайт
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