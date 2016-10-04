Создать сайт одностраничник

Веб-программированиеЗавершен15 заявок237 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать сайт одностраничник на любом конструкторе

7 лет назад
vitaly2k
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
den1deen
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$50
3 дня
Заказ был выполнен в кратчайшие сроки и все как и нужно было. Советую данного исполнителя за очень качественную роботу и отличную коммуникацию!
Все задачи были поставлены четко и ясно. Приятно работать.