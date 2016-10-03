Написать скрипт блокировки рекламы в YouTube плеере на сайте

Нужно написать скрипт, который будет блокировать рекламу внутри плеера YouTube.

На сайте уже есть много видео, вставленные стандартной вставкой кода плеера.

Вот сайт, на котором уже есть какой-то скрипт, который блокирует YouTube рекламу внутри сайта (может поможет):

http://online-mult.net/load/fiksiki/3-1-0-66

(т.е. если внутри сайта смотреть, то видео в плеере не показывается, а если перейти на YouTube, на то же видео, то рекламу видно)

В итоге должен получится скрипт, прописав который в код сайте - перестанет показываться реклама в плеере YouTube.