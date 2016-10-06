Дублировать имеющий плагин на сайте (wordpress)

Добрый день. Требуются доработки сайта на CakePHP3. Сайт по адресу prntscr.com/cl1yhx Пример доработок: Необходимо допилить функционал обратной связи при заказе товаров. Как сейчас выглядит заказ клиента по почте админа prntscr.com/ck6c28 Нужно: 1. Чтобы отображались все заказанные товары с выбранными параметрами и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется сделать дубль плагина (исходник есть), который сворачивает анкетные данные, заполненные на сайте в .doc и высылает его на почту. https://goo.gl/LGyR2f
В дубле плагина нужно изменить набор полей анкеты на тот, что в приложенном файле.
При отзыве на выполнение работы напишите Вашу стоимость и сроки выполнения работы. Спасибо.
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