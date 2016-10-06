Дублировать имеющий плагин на сайте (wordpress)

Добрый день!

Требуется сделать дубль плагина ( исходник есть ), который сворачивает анкетные данные, заполненные на сайте в .doc и высылает его на почту. https://goo.gl/LGyR2f

В дубле плагина нужно изменить набор полей анкеты на тот, что в приложенном файле.

При отзыве на выполнение работы напишите Вашу стоимость и сроки выполнения работы. Спасибо.