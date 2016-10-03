Вертикальное меню аккордеон на jquery для сайта WordPress

Здравствуйте.

Необходимо сделать меню аккордеон на jquery для сайта WordPress без плагинов.

Меню должно работать со стандартным функционалом WordPress.

Есть произвольные меню, они будут вызываться через php на нужных страницах. В стандартной админке меню WordPress добавляем пункты меню, смещаем нужные под родительские, сохраняем, на сайте это меню отображается в виде аккордеона.

На сайте может использоваться несколько разных вертикальных меню.

Возможности:

По нажатию открытие и закрытие пунктов меню.

При обновлении страницы пункты меню должны запоминать состояние меню, и открываться на том же месте при переходе или перезагрузки страницы. (реализовать можно, например, через cookies или стандартными средствами WordPress)

Рядом с пунктом, содержащим вложенные пункты меню, должна быть иконка стрелки. При нажатии на пункт меню стрелка смотрит вниз, в свернутом положении вправо.

Готовый пример данной реализации

http://cssmenumaker.com/blog/wordpress-accordion-menu-tutorial

http://makoveckij.ru/vyipadayushhee-menyu-na-css/#.V_I7mfCLSUl

в данном решении не хватает запоминание пунктов меню и родительский пункт меню должен иметь тоже ссылку.

Еще один способ реализации меню аккордеона для wordpress http://stackoverflow.com/questions/20132251/wordpress-accordion-menu