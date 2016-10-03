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Вертикальное меню аккордеон на jquery для сайта WordPress
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Здравствуйте.
Необходимо сделать меню аккордеон на jquery для сайта WordPress без плагинов.
Меню должно работать со стандартным функционалом WordPress.
Есть произвольные меню, они будут вызываться через php на нужных страницах. В стандартной админке меню WordPress добавляем пункты меню, смещаем нужные под родительские, сохраняем, на сайте это меню отображается в виде аккордеона.
На сайте может использоваться несколько разных вертикальных меню.
Возможности:
По нажатию открытие и закрытие пунктов меню.
При обновлении страницы пункты меню должны запоминать состояние меню, и открываться на том же месте при переходе или перезагрузки страницы. (реализовать можно, например, через cookies или стандартными средствами WordPress)
Рядом с пунктом, содержащим вложенные пункты меню, должна быть иконка стрелки. При нажатии на пункт меню стрелка смотрит вниз, в свернутом положении вправо.
Готовый пример данной реализации
http://cssmenumaker.com/blog/wordpress-accordion-menu-tutorial
http://makoveckij.ru/vyipadayushhee-menyu-na-css/#.V_I7mfCLSUl
в данном решении не хватает запоминание пунктов меню и родительский пункт меню должен иметь тоже ссылку.
Еще один способ реализации меню аккордеона для wordpress http://stackoverflow.com/questions/20132251/wordpress-accordion-menu
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