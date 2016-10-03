Составить sql запрос

1) Есть сайт он на вордпресс недавно стал почему то недоступен по этому адресу – http://www.retatu.kz/ (скорее всего он завирусовался... уже такое было) доступы есть надо подправить. 2) http://www.musor-net.kz/ этот сайт необходимо немного "абгрейдить" на главной странице ...
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Здравствуйте. Требуется создать sql запрос при котором будут исключены некоторые строки. Задание и таблица во вложении.
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