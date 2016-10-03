Сайт [url=http://www.yugpatent.ru/]http://www.yugpatent.ru/[/url] CMS joomla 1) Нужно поправить проверить кросбраузерность и если есть проблемы - устранить их 2) Тест Google PageSpeed должен проходит по зелёным отметкам на мобильной и пк версиях 3) В статьях(пример [url=http://www.yugpatent.ru/statii/news/ugolovnoe-delo-o-narushenii-avtorskikh-prav-vozbuzhdeno-v-vyselkovskom-rajone-krasnodarskogo-kraya]http://www.yugpatent.ru/statii/news/ugolovnoe-delo-o-narushenii-avtorskikh-prav-vozbuzhdeno-v-vyselkovskom-rajone-krasnodarskogo-kraya[/url]) настроить блок "Читайте еще". Пример модуля, который можно ...
Написать php скрипт для отправки формы заявки с лендинга
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется скрипт, который совместил бы в себе:
1. Отправку данных заказа в CRM-систему E-Autopay
2. Отправку данных заказа по заданным параметрам через API
3. Редирект с открытием уже имеющейся страницы "спасибо"
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