Написать php скрипт для отправки формы заявки с лендинга

$20
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок184 просмотра
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Требуется скрипт, который совместил бы в себе: 

1. Отправку данных заказа в CRM-систему E-Autopay

2. Отправку данных заказа по заданным параметрам через API

3. Редирект с открытием уже имеющейся страницы "спасибо"

PHP
7 лет назад
skvoretc
35 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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