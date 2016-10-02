Я ищу Front-End разработчика с хорошими навыками CSS анимации. Дизайнерские услуги не предлагать. Детали проекта: https://www.dropbox.com/s/tpi8g2bz7h7bo7g/Frontend-20160925T181726Z.zip?dl=0
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Битрикс программист для доработки сайта (адрес сайта - в ЛС). Достаточный опыт работы с Битриксом. Сообразительность, оперативность. Только прямой исполнитель. Оплата - почасовая. Проект - долгосрочный.
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