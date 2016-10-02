Нужно переписать рерайты

Есть сайт http://kupliu-prodam.ru

Разделы его сделаны на поддоменах (раньше были сделаны как разделы в составе домена - без поддоменов)

Нужно файлом htaccess прописать реврайты и редиректы поддоменов на разделы в составе домена.

например

hobbi-ohota.kupliu-prodam.ru/ переделать на kupliu-prodam.ru/hobbi-ohota и тд.....