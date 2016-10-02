Нужно переписать рерайты

Нужна помощь в настройке и кастомизации модулей симфони для работы с пользователями. Нужна или работа или консультация как правильно сделать. нужна авторизация через fb, twitter, google хранение пользователей - couchbase
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Есть сайт http://kupliu-prodam.ru
Разделы его сделаны на поддоменах (раньше были сделаны как разделы в составе домена - без поддоменов)
Нужно файлом htaccess прописать реврайты и редиректы поддоменов на разделы в составе домена.
например
hobbi-ohota.kupliu-prodam.ru/ переделать на kupliu-prodam.ru/hobbi-ohota и тд.....
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