Нужно переписать рерайты

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок165 просмотров
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Есть сайт http://kupliu-prodam.ru

Разделы его сделаны на поддоменах (раньше были сделаны как разделы в составе домена - без поддоменов)

Нужно файлом htaccess прописать реврайты и редиректы поддоменов на разделы в составе домена.

например

hobbi-ohota.kupliu-prodam.ru/ переделать на kupliu-prodam.ru/hobbi-ohota и тд.....

7 лет назад
moder77
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад