Срочно необходимо настроить доставку Woocommerce

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка93 просмотра
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Приветствую! Необходимо срочно настроить доставку в Woocommerce

Сайт - http://beauty-snab.ru/

Условия доставки :

если заказ меньше 2000р мы видим доставки такие 

По Москве 300р

За МКАД до 15 км 300р

За МКАД больше 15км обсуждается индивидуально

Если сумма больше 2000 но меньше 3000р видим доставки

по Москве бесплатно

За МКАД до 15 км 300р

За МКАД больше 15км обсуждается индивидуально

Если сумма больше 3000р видим доставки

по Москве бесплатно

За МКАД до 15 км бесплатно

За МКАД больше 15км обсуждается индивидуально

Пишите сроки/цену. Нужно сделать БЫСТРО.

WooCommerce
7 лет назад
timofejmocalov
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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