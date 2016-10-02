Срочно необходимо настроить доставку Woocommerce

Добрый день, нужно сделать такой слайдер( самый первый он не активен пока только верстка) http://ct44316.tmweb.ru/second/ впринципе простой вертикальный таб
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую! Необходимо срочно настроить доставку в Woocommerce
Сайт - http://beauty-snab.ru/
Условия доставки :
если заказ меньше 2000р мы видим доставки такие
По Москве 300р
За МКАД до 15 км 300р
За МКАД больше 15км обсуждается индивидуально
Если сумма больше 2000 но меньше 3000р видим доставки
по Москве бесплатно
За МКАД до 15 км 300р
За МКАД больше 15км обсуждается индивидуально
Если сумма больше 3000р видим доставки
по Москве бесплатно
За МКАД до 15 км бесплатно
За МКАД больше 15км обсуждается индивидуально
Пишите сроки/цену. Нужно сделать БЫСТРО.
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