Надо проверить уведомления о заказах в Virtuemart

Есть магазин на VirtueMart 1. На почту приходят не все заказы. Номера заказов идут не по порядку. Иногда звонят люди и говорят, что оформляли заказ, который не приходил на почту.

1. Надо проверить настройки.

2. Показать где настраивается почта с уведомлениями о заказах.

3. Решить проблему с пропущенными заказами.

Жду от вас предложения по сроку и цене.

Если сначала нужны доступы для оценки, пишите.

Оплата на ваш выбор - карта, яд, вебмани, киви.