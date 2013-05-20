Прикрутить выпадающее меню сайта

http://timeon.com.ua - на черной плашке выпадающее меню.

1. При наведении на выпадающеее окно первого пункта этот первый пункт должен подсвечиваться так же как и при наведении на него

2. Все окна, все зависимости от их ширин (а они могут быть разные), не

должны выходить за пределы ширины основного контента (пример http://www.autocentre-skoda.com.ua/- при наведении на пару последних пунктов видно как окошки не вылазят за пределы крайней правой границы контента)

3. поведение при узких ширинах окна браузера (менее 768px) - все можно свернуть/развернуть (пример - откройте http://vip-clock.com.ua/ при узком разрешении)

4. надо будет закинуть то же самое решение еще на один сайт