Программист php

На сайте [url=http://vrs55.ru/contacts]здесь[/url], необходимо ниже кнопки "Скачать схему проезда" нужно оформить кнопку "Получить схему на email". По нажатию, должен запрашиваться email + капча. Клиент вводит данные и к нему на указанный email приходит схема проезда в JPG. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист со знанием php
Нужно обновить онлайн сервис услуг
Подробное тз по запросу
Если в кратце, то
1.в системе меняется дизайн и добавляется больше вариантов предложений для клиентов
2.меняется система расчета услуги
3.нужно сделать автоматическую отправку готовых документов, алгоритм простой, данные которые оставляет клиент при заказе, вставляются в шаблон и отправляются на почту в формате pdf после онлайн оплаты.
ps
требуется фрилансер только с опытом и отзывами
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