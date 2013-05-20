Программист php

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок58 просмотров
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Требуется программист со знанием php

Нужно обновить онлайн сервис услуг

Подробное тз по запросу

Если в кратце, то 

1.в системе меняется дизайн и добавляется больше вариантов предложений для клиентов

2.меняется система расчета услуги

3.нужно сделать автоматическую отправку готовых документов, алгоритм простой, данные которые оставляет клиент при заказе, вставляются в шаблон и отправляются на почту в формате pdf после онлайн оплаты.

ps

требуется фрилансер только с опытом и отзывами

PHP
7 лет назад
sim812
Ламов 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад