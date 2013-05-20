Программист php

Требуется программист со знанием php

Нужно обновить онлайн сервис услуг

Подробное тз по запросу

Если в кратце, то

1.в системе меняется дизайн и добавляется больше вариантов предложений для клиентов

2.меняется система расчета услуги

3.нужно сделать автоматическую отправку готовых документов, алгоритм простой, данные которые оставляет клиент при заказе, вставляются в шаблон и отправляются на почту в формате pdf после онлайн оплаты.

ps

требуется фрилансер только с опытом и отзывами