Реализация автоматической отправки схемы проезда по запросу в Joomla 3

$15
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка153 просмотра
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На сайте здесь, необходимо ниже кнопки "Скачать схему проезда" нужно оформить кнопку "Получить схему на email".

По нажатию, должен запрашиваться email + капча. Клиент вводит данные и к нему на указанный email приходит схема проезда в JPG. Адреса должны сохраняться в каком-нибудь файле.

Критерий отбора: цена

Срок реализации до 10 октября 2016

Joomla
7 лет назад
sincorp
Игорь 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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