Разработка крупного проекта на Laravel5

Нужен человек или несколько для работы в команде над переписыванием крупного рабочего проекта с нуля на Laravel5. Проект уже в работе, нужны дополнительные силы.

Я представляю Канадский стартап, возможно постоянное сотрудничество после выполнения проекта.

Требования:

- опыт в Web Dev'e от 3х лет

- PHP, MySQL, HTML5 (blade), CSS3 (SASS), JavaScript (+фреймворки)

- git, gulp, bower, composer

- обязательный опыт работы с Laravel5 или другими крупными фреймворками

- опыт работы над крупными проектами с современным, красивым flat-дизайном будет большим плюсом

Проект сдаем в конце января, т.е. работа на 3-4 месяца с по-(проектной/часовой) оплатой.

Сообщайте о своем опыте по указанным требованиям и почасовую ставку,

Спасибо