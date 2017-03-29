Разработка крупного проекта на Laravel5

Добрый день! Необходимо развернуть шаблон opencart: http://www.templatemonster.com/ru/demo/54954.html Сделать некторые правки: 1) Поставить дополнение - покупка в 1 клик. 2) Сделать правки в текстах, которые невозможно сделать через админку (банера, надписи на главной) 3) Скрыть не нужные страницы 4) Создать нужные разделы (если это ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек или несколько для работы в команде над переписыванием крупного рабочего проекта с нуля на Laravel5. Проект уже в работе, нужны дополнительные силы.
Я представляю Канадский стартап, возможно постоянное сотрудничество после выполнения проекта.
Требования:
- опыт в Web Dev'e от 3х лет
- PHP, MySQL, HTML5 (blade), CSS3 (SASS), JavaScript (+фреймворки)
- git, gulp, bower, composer
- обязательный опыт работы с Laravel5 или другими крупными фреймворками
- опыт работы над крупными проектами с современным, красивым flat-дизайном будет большим плюсом
Проект сдаем в конце января, т.е. работа на 3-4 месяца с по-(проектной/часовой) оплатой.
Сообщайте о своем опыте по указанным требованиям и почасовую ставку,
Спасибо
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Мы команда веб-разработки "Девять линий" г.Ульяновск. Ищем bitrix-разработчиков и верстальщиков на удаленное сотрудничество С нас - интересные проекты, большой загруз, адекватный менеджмент. С вас - сдача работы четко в срок и по заранее оговоренным требованиям, Оплата почасовая Проектов ...Закрыт7 лет назад
После переноса на новый домен, сайт работает некорректно, возможно, из-за флеш анимации, в которой старый домен был прописан вручную. Нужно исправить ошибки, доработать старую админку, дать рекомендации по безопасности. Подробное ТЗ вышлю кандидатам, после чего согласуем стоимость ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на MODx Evo. Нужно встроить в него онлайн-консультант (ОК) https://mibew.org/ru и изменить дизайн и немного доработать функциональность ОК. Вот здесь https://demo2.mibew.org/operator/login можно посмотреть админ панель ОК, которую нужно доработать. Логин: admin, пароль пустой Необходимо внедрить на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Внедрение механизма и управление размещением рекламы (собственный трафик) на сайте (и в его флеш-приложении) для зарегистрированных пользователей. Внедрение Яндекс-кассы. (покупка отключения рекламы + 2 дополнительный тарифа). Сайт самописный. Разработчик флеш доступен для контакта.Закрыт7 лет назад
всем добрый день. Задача в следующем: 3. изменить сортировку меню по порядку Одноразовая продукция Дезинфекция и стерилизация Краски для бровей и ресниц Товары хоз. назначения Воски/парафины/крема Махровая продукция Domix Aroma Jazz Кисти/Баночки/Миски 4. Сделать выпадающее левое меню 5. Добавить баннерокрутилку на главную 6. убрать товары с главной страницы, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт. Последнее время очень медленно работает. Перенесли его на хостинг специализирующийся на wordpress. Тех поддержка дала такой комментарий: 1. На каждой странице запускается сессия, что предотвращает кэширование страниц. Сессия инициализируется при каждом запросе ...Закрыт7 лет назад
Добрый день! Необходим программист умеющий произвести доработку некоторых моментов на fraimework (Larevel 5) Есть готовый сайт, на котором необходимо сделать допилы, такие как например добавить подкатегории в статьи, в Событиях поменять последовательность вывода карточек событий и т.п. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Интересует Доработка модуля добавления товаров, сайт на Drupal Новые товары после добавления выглядят так http://dveribelle-spb.ru/node/256 и в комплектации не появляются, а хотелось бы вот так http://dveribelle-spb.ru/node/230 сам модуль написан но с ним что то не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть Интернет магазин на WordPress с модулем Woocommerce. Необходимо сделать экспорт в яндекс маркет, но с возможностью настройки списка товаров. Файл прайслиста должен соответствовать параметрам яндекса, не содержать ошибок и замечаний, тоесть у всех товаров ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад