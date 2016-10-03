Нужно написать софт, который будет чекать (проверять) на индекс и добавлять сайты (страницы) в поисковую систему Bing. Требования: 1) Поддержка Proxy 2) Массовая проверка на индекс страниц в бинге 3) Массовая аддурилка в Бинг через страницу [url=http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url?FORM=SURE]http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url?FORM=SURE[/url] 4) Поддержка антикапчи 5) Получение ...
Ищем bitrix-разработчиков на удаленное сотрудничество!
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Ирина Девяткина
Команда веб-разработки "Девять линий"
Россия, г. Ульяновск. ул. Верхнеполевая, 12
M: +7 9170623925
Skype +79297962892
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