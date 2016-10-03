Ищем bitrix-разработчиков на удаленное сотрудничество!

Мы команда веб-разработки "Девять линий" г.Ульяновск.

Ищем bitrix-разработчиков и верстальщиков на удаленное сотрудничество

С нас - интересные проекты, большой загруз, адекватный менеджмент. С вас - сдача работы четко в срок и по заранее оговоренным требованиям, Оплата почасовая

Проектов много, проекты интересные. Не будет непрофильной работы (верстка, контент).

Готовы рассматривать как fulltime, так и частичную загрузку.

Вот наш сайт [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2F%3Cnoindex%3Ewww.9-lines.com

Пишите: [email protected]

Звоните: +79170623925

vk: https://vk.com/9linesjob

с уважением,

IT-рекрутер

Ирина Девяткина

Команда веб-разработки "Девять линий"

Россия, г. Ульяновск. ул. Верхнеполевая, 12

M: +7 9170623925

Skype +79297962892