Ищем bitrix-разработчиков на удаленное сотрудничество!

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки189 просмотров
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Мы команда веб-разработки "Девять линий" г.Ульяновск.

Ищем bitrix-разработчиков и верстальщиков на удаленное сотрудничество

С нас - интересные проекты, большой загруз, адекватный менеджмент. С вас - сдача работы четко в срок и по заранее оговоренным требованиям, Оплата почасовая

Проектов много, проекты интересные. Не будет непрофильной работы (верстка, контент).

Готовы рассматривать как fulltime, так и частичную загрузку.

Вот наш сайт [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2F%3Cnoindex%3Ewww.9-lines.com

Пишите:   [email protected]

Звоните:  +79170623925

vk:            https://vk.com/9linesjob

с уважением, 

IT-рекрутер 

Ирина Девяткина

Команда веб-разработки  "Девять линий"

Россия, г. Ульяновск. ул. Верхнеполевая, 12

M: +7 9170623925

Skype +79297962892 

7 лет назад
Irina9-lines
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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