Сделать доработки по сайту Wordpress

Здравствуйте. Требуется сделать несколько доработок по сайту на Wordpress. Кратко опишу: Есть сайт. На нем продаются товары. Плагин магазина используется "Marketpress" Доработки: 1. Подключить прием оплаты на сайте с помощью "Onpay.ru" по API, чтобы возвращались статусы платежей в Wordpress 2. Сделать доработку страницы оформления заказа-оплаты. Сейчас там идет несколько страниц подряд, на которых нужно щелкать кнопку "Оплатить" – "Перейти к оплате" – "Подтверждаю". Нужно упростить, сделать одной или двумя страницами, так как не будет доставки и прочего. 3. Доработать еще один плагин. Расширить его функционал Кто готов сделать работу, то пишите, дам более подробное ТЗ, обговорим условия работы