Софт под Bing (проверка и добавление страниц в индекс)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки177 просмотров
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Нужно написать софт, который будет чекать (проверять) на индекс и добавлять сайты (страницы) в поисковую систему Bing. 

Требования:

1) Поддержка Proxy

2) Массовая проверка на индекс страниц в бинге

3) Массовая аддурилка в Бинг через страницу http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url?FORM=SURE

4) Поддержка антикапчи

5) Получение информации по дате кеша страницы

В комментариях пишите свой опыт работы и цену. Предпочтение будет отдано кандидату с наименьшей ценой за выполнение проекта.

7 лет назад
john29
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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