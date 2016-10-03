Необходимо сделать информеры для портала погоды. Главное! В информерах необходимо использовать установленные подвижные иконки формата gif. Ссылка на портал где необходимо сделать информеры: https://wradar-telegrambot.ru/com/pages/index Ссылка какие надо сделать информеры: https://wradar-telegrambot.ru/inform.php
Софт под Bing (проверка и добавление страниц в индекс)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать софт, который будет чекать (проверять) на индекс и добавлять сайты (страницы) в поисковую систему Bing.
Требования:
1) Поддержка Proxy
2) Массовая проверка на индекс страниц в бинге
3) Массовая аддурилка в Бинг через страницу http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url?FORM=SURE
4) Поддержка антикапчи
5) Получение информации по дате кеша страницы
В комментариях пишите свой опыт работы и цену. Предпочтение будет отдано кандидату с наименьшей ценой за выполнение проекта.
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