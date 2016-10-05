Сделать информеры для погодного портала

Есть сервис который при обработке определенной функции должен слать PUSH на телефон. (сейчас это смс и email). Соот-но нужно либо свое, либо готовое "легкое" решение, для телефона (что бы автозапуск был и висел в строке уведомлений) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать информеры для портала погоды. Главное! В информерах необходимо использовать установленные подвижные иконки формата gif.
Ссылка на портал где необходимо сделать информеры:
https://wradar-telegrambot.ru/com/pages/index
Ссылка какие надо сделать информеры:
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! У нас есть готовый дизайн сайта – в приложении все макеты. Главная + 2 внутренних Нужно сверстать и натянуть на WP. Пишите пожалуйста ОБЯЗАТЕЛЬНО ЦЕНУ И СРОК! БЕЗ ЭТОГО НЕ РАССМАТРИВАЮ!Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать табличку с выпадющими значениями как на фото. Потенциальному исполнителю вышлю сайт с аналогичной таблицей, нужно будет сделать такую же. Пишите примерную стоимость работы и за сколько времени готовы сделать. Сайт на Опенкарте.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать простое попап окно.где будет возможность подписаться на страничку, при этом окно должно показываться только тем, кто еще не подписан. Скорее всего потребуется знание api facebook.Закрыт7 лет назад
Добрый день!Нужен скрипт, который будет выполнять определенную задачу в определенное время!Для более подробной информации обращайтесьВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Проблема: когда заходим на сайт www_plastkonstruktor_kz сайт некорректно отображается, шапка сайта и боковое меню каталога не грузиться. После обновления страницы все становится на свои места. (Во вложении есть 2 скрина: как при входе , и ...Закрыт7 лет назад
Добрый день, уважаемые специалисты! Ищу разработчика под технологию WebGL. Что необходимо: Сделать страничку с использованием вот такого эффекта [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fthreejs.org%2Fexamples%2F%23webgl_points_dynamic]threejs.org/examples/#web...[/url] Будет перемещение камеры по сцене, 3 вида: 1. Мачта флаг и вдалеке стреляет корабль – главная 2. Переход от мачты и пушкам которые ...Закрыт7 лет назад
- $100
В архиве 9 статических сверстанных страниц, карточек товаров. ( Что бы заработали стили на страницах нужно их залить на какой либо веб хост ) Нужно натянуть их на какой либо движок, на самописный - фреймворк, либо ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Загрузчик видео файлов (адалт) на туб xvideos. Загрузчик должен уметь. Регистрировать аккаунт на xvideos. (Почта для аккаунта уже зарегистрирована) Загружать видео в созданный аккаунт. К загруженному видео нужно указать теги и тайтл. Теги для видео, допускается указать только 20 ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад