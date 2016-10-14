источник можно просто скопировать и натянуть на cms мне важен функционал личного кабинета, регистрация, принятие оплаты, размещение доков и права, все доки которые есть на источнике нужно будет скопировать base.esivkov.ru/register/ сообщите цену и сроки примерные
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В архиве 9 статических сверстанных страниц, карточек товаров. ( Что бы заработали стили на страницах нужно их залить на какой либо веб хост )
Нужно натянуть их на какой либо движок, на самописный - фреймворк, либо на какую либо CMS.
Что бы была возможность в админ панеле редактировать элементы на этих страницах/добавлять/удалять.
И была возможность создавать новые такие страницы без знания HTML. Все таблицы которые на страницах - их натягивать не нужно, они выводятся просто в обычном HTML.
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