Каталог

$100
Веб-программированиеЗавершен6 заявок167 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В архиве 9 статических сверстанных страниц, карточек товаров.  ( Что бы заработали стили на страницах нужно их залить на какой либо веб хост )

Нужно натянуть их на какой либо движок, на самописный - фреймворк, либо на какую либо CMS. 

Что бы была возможность в админ панеле редактировать элементы на этих страницах/добавлять/удалять. 

И была возможность создавать новые такие страницы без знания HTML. Все таблицы которые на страницах - их натягивать не нужно, они выводятся просто в обычном HTML.

7 лет назад
petrnkoVA
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Arkaim92
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$100
2 дня
Рекомендую! Сделал все как нужно, в поставленные сроки ...
Хороший заказчик!