В архиве 9 статических сверстанных страниц, карточек товаров. ( Что бы заработали стили на страницах нужно их залить на какой либо веб хост )

Нужно натянуть их на какой либо движок, на самописный - фреймворк, либо на какую либо CMS.

Что бы была возможность в админ панеле редактировать элементы на этих страницах/добавлять/удалять.

И была возможность создавать новые такие страницы без знания HTML. Все таблицы которые на страницах - их натягивать не нужно, они выводятся просто в обычном HTML.