Выдернуть из AddrHistory.EDB все электронки

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка126 просмотров
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Добрый день, есть файл от THE BAT "AddrHistory.EDB" нужно из него экспортировать все электронки в ЭКСЕЛЬ

7 лет назад
petersob
Пётр 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад