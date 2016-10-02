Инструмент для рисования графов на JS

Добрый день!

Требуется реализовать простую программку на JavaScript (jQuery) с использованием Canvas.

Сторонние библиотеки можно использовать.

Смотрите ПДФ из приложения. Необходимо обеспечить возможность построения графа со стр.3 при помощи мыши. Далее, при нажатии на кнопку должен формироваться план (тоже на стр.3).

Предполагается следующий сценарий - при нажатии на canvas появляется новая вершина. При перетягивании курсора с зажатой кнопкой мыши от одной вершины до другой - создается ребро графа, при этом спрашивается расстояние между стенами. При нажатии правой кнопкой мыши (или как-то по другому) - возможность удалять вершины и ребра.

Спасибо.