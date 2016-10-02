Инструмент для рисования графов на JS

$75
Веб-программированиеЗавершен1 заявка201 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Требуется реализовать простую программку на JavaScript (jQuery) с использованием Canvas.

Сторонние библиотеки можно использовать.

Смотрите ПДФ из приложения. Необходимо обеспечить возможность построения графа со стр.3 при помощи мыши. Далее, при нажатии на кнопку должен формироваться план (тоже на стр.3).

Предполагается следующий сценарий - при нажатии на canvas появляется новая вершина. При перетягивании курсора с зажатой кнопкой мыши от одной вершины до другой - создается ребро графа, при этом спрашивается расстояние между стенами. При нажатии правой кнопкой мыши (или как-то по другому) - возможность удалять вершины и ребра.

Спасибо.

7 лет назад
RuslanCC
Руслан 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Acreator
Антон 
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$75
4 дня
Супер качественно и быстро! Самые наилучшие впечатления от работы. Антон, спасибо!
Интересный проект, мгновенная оплата, рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта, очистка, CMS - WordPress

    $90

    Добрый день!  Необходимо внести доработки изложенные в файле:  [url=https://docs.google.com/document/d/1-iFuBkYjh4WAlSnrG0cmCSxMsFHZb-2Mc95E5yhGfBY/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1-iFuBkYjh4WAlSnrG0cmCSxMsFHZb-2Mc95E5yhGfBY/edit?usp=sharing[/url] Оплата по факту либо БС. В рамках работы могут быть доработки на 5-10% Исполнитель несет ответственность за регрессии сайта

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Правки и доработка сайта (стартап) на WordPress

    Сайт бизнес - каталог, B2B, отписан на WordPress (стартап версия) - вход после регистрации -2 вида пользователей, личные кабинеты - многоязычный Подробнее (ссылка, доступ, ТЗ и список правок) - при личном общении. Задача: 1. правки ( около 12) 2. доработка версии WP ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Убрать надпись внизу сайта

    http://novtim.com.ua/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ в нижней части сайта над надписью Novtim 2015  появилась спам-надпись, необходимо ее убрать движок сайта wordpress

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Интеграция

    Всем доброго времени суток.  Нужно настроить интеграцию между сайтом - roistat (сквозная аналитика) - amo crm. Есть все необходимые инструкции, часть всей интеграции уже работает но нужно доработать. Если есть опыт в интеграции именно этих сервисов - будет ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется разработать скрипт на PHP

    Требуется разработать скрипт, следящий за изменениями данных HTML-страниц, с использованием регулярных выражений, отправкой сообщений об изменениях страниц на Email и через Viber.  Используемый язык: PHP 5.5+  Требуется наличие отзывов на сайте, не менее 5 реализованных проектов.

    PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Веб-программист на постоянной основе, ежедневно онлайн 4 часа.

    Добрый день! Нам очень нужен компетентный и коммуникабельный сотрудник! В техподдержке нашей студии постоянно возникают задачи.  Обычно такого плана: -доработать,  -изменить что-либо в функционале,  -создать новый раздел,  -новую форму,  -починить сайт после заражения,  -сделай верстку небольшого сайта/лэндинга и тп.  CMS зоопарк. Начиная от самописом, wordpress, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проект: написание системы для работы с контентом

    Написать системы для работы с контентом (текстовые данные) из разных источников. Основные функции системы: 1. Интерфейс подключения источников данных 2. Выполнение сопоставлений (например: красный = red = червоний) 3. Отображение статистики необходимых/выполненных сопоставлений в разрезе по источникам/пользователям/датам 4. Возможность внесения ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад