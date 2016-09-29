Интеграция

Требуется разработать скрипт, следящий за изменениями данных HTML-страниц, с использованием регулярных выражений, отправкой сообщений об изменениях страниц на Email и через Viber. Используемый язык: PHP 5.5+ Требуется наличие отзывов на сайте, не менее 5 реализованных проектов.
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Всем доброго времени суток.
Нужно настроить интеграцию между сайтом - roistat (сквозная аналитика) - amo crm.
Есть все необходимые инструкции, часть всей интеграции уже работает но нужно доработать.
Если есть опыт в интеграции именно этих сервисов - будет только плюсом, для быстрой связи скидывайте страницу вк - обсудим более подробно.
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