Проект: написание системы для работы с контентом

Написать системы для работы с контентом (текстовые данные) из разных источников.

Основные функции системы:

1. Интерфейс подключения источников данных

2. Выполнение сопоставлений (например: красный = red = червоний)

3. Отображение статистики необходимых/выполненных сопоставлений в разрезе по источникам/пользователям/датам

4. Возможность внесения изменений в выполненные сопоставления

5. АПИ-методы доступа к данным на основе таблиц сопоставления

Схема отбора исполнителя:

Шаг1: выполнение потенциальным исполнителем тестового задания (по времени, высылается по мере готовности); по окончанию времени демонстрируется, что получилось, независимо от готовности и работоспособности кода

Шаг2: анализ нами полученного кода

Шаг3: (успешно) переходим к оценке и согласованию задач проекта

Шаг4: (неуспешно) завершение общения по данному проекту

Обязательные условия:

* PhP + PostgreSQL

* русско или украино-говорящая команда

Будет плюсом:

* Опыт работы с data mapping и PhP AgileToolkit

Схема оценки задач проекта и работы:

Функции представлены в виде бэклога из 15 бизнес задач.

На их основе совместно с исполнителем формируется product backlog, согласовывается оценка по каждой product story.

Все заводится в нашу JIRA, доступы предоставляем. Можем создать stage и test окружения, при необходимости.

Деплой / приемка / оплата - по мере выполнения каждой product story.