Проект: написание системы для работы с контентом

Добрый день! Нам очень нужен компетентный и коммуникабельный сотрудник! В техподдержке нашей студии постоянно возникают задачи. Обычно такого плана: -доработать, -изменить что-либо в функционале, -создать новый раздел, -новую форму, -починить сайт после заражения, -сделай верстку небольшого сайта/лэндинга и тп. CMS зоопарк. Начиная от самописом, wordpress, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать системы для работы с контентом (текстовые данные) из разных источников.
Основные функции системы:
1. Интерфейс подключения источников данных
2. Выполнение сопоставлений (например: красный = red = червоний)
3. Отображение статистики необходимых/выполненных сопоставлений в разрезе по источникам/пользователям/датам
4. Возможность внесения изменений в выполненные сопоставления
5. АПИ-методы доступа к данным на основе таблиц сопоставления
Схема отбора исполнителя:
Шаг1: выполнение потенциальным исполнителем тестового задания (по времени, высылается по мере готовности); по окончанию времени демонстрируется, что получилось, независимо от готовности и работоспособности кода
Шаг2: анализ нами полученного кода
Шаг3: (успешно) переходим к оценке и согласованию задач проекта
Шаг4: (неуспешно) завершение общения по данному проекту
Обязательные условия:
* PhP + PostgreSQL
* русско или украино-говорящая команда
Будет плюсом:
* Опыт работы с data mapping и PhP AgileToolkit
Схема оценки задач проекта и работы:
Функции представлены в виде бэклога из 15 бизнес задач.
На их основе совместно с исполнителем формируется product backlog, согласовывается оценка по каждой product story.
Все заводится в нашу JIRA, доступы предоставляем. Можем создать stage и test окружения, при необходимости.
Деплой / приемка / оплата - по мере выполнения каждой product story.
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