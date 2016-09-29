Сделать сайт для нового продукта

Нужно доработать на сайте админ панель, корзина, контакт с доставкой усовершенствовать, учет скидок и еще подсказать где что менять (это про главную страничку), подключение к платежной системе, Более подробное ТЗ в личку. Сам сайт вот www.seafoodstore.ru