Восстановить страницу сайта

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Веб-программированиеЗавершен9 заявок193 просмотра
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7 лет назад
OlesyaSVK
Олеся 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alexbrk77
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$5
1 день
Александр профессионал своего дела. Выполнил работу быстро, качественно за минимальную оплату. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Олеся, отличный заказчик. Четко поставленная задача, быстрая оплата, сотрудничать с ней одно удовольствие. Буду рад дальнейшему сотрудничеству! Очень рекомендую к сотрудничеству!