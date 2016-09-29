Скрипт авторизации на стороннем сайте

Здравствуйте.

Требуется на PHP написать скрипт авторизации на сайте Glopart.ru, подробнее:

На странице форма ввода номера заказа, после отправки авторизуемся на Glopart.ru ищем этот заказ, если его нет вообще, возвращаем ошибку, если заказ не оплачен, возвращаем ошибку, если заказ найден и оплачен, вытаскиваем информацию из этого заказа и пишем в БД, на страницу выводим информацию о том, что заказ был найден, оплачен, и заявка обрабатывается. Так же нужно сделать, чтобы в базу не записывались дубликаты, т.е. если этот заказ уже через эту страницу был отправлен, найден и добавлен в базу, показываем сообщение, что этот заказ уже был добавлен. Допускается использование любых фреймворков (PHP/JS)