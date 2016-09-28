PHP Скрипт регистрации счетчика LI

Нужно сделать авто-проверку платежей в яндекс по апи для торгового бота, подробности при переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать скрипт, который на входе получит данные указанные слева стрелками https://yadi.sk/i/YZU3rG-Evr5tv через форму POST запросом и автоматически выполнит регистрацию сайта.
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