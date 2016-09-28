Нужно сделать программу лояльности

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки138 просмотров
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Доброго времени суток! Нужно сделать небольшой сайт наподобие http://www.moemnenie.ru платящий баллы за покупки на сайтах партнеров, которые потом можно обменять на призы.

Сделайте пожалуйста свои предложения по цене на создание такого проекта, можно без дизайна. После, отберу несколько специалистов и вышлю определенное тз.

7 лет назад
Takinardi
Михаил 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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