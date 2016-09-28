Нужно сделать программу лояльности

Нужно сделать авто-проверку платежей в яндекс по апи для торгового бота, подробности при переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток! Нужно сделать небольшой сайт наподобие http://www.moemnenie.ru платящий баллы за покупки на сайтах партнеров, которые потом можно обменять на призы.
Сделайте пожалуйста свои предложения по цене на создание такого проекта, можно без дизайна. После, отберу несколько специалистов и вышлю определенное тз.
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Здравствуйте друзья! Нужна Ваша помощь. Нужно доделать портал + развернуть на хостинге. В приложении ТЗ. Оплата за каждый пункт после проверки. В заявке пишите: 1) Цену всего проекта, примерную 2) Срок всего проекта, примерный Часть работы сделана и ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно выполнить тех задание SEO специалиста по сайту на Drupal. Уже есть готовое тех задание, знание Друпала обязательно (прошлый программист только багов наделал) Особенно важен первый пункт, он нужен очень срочно. Сайт 18+ xrule34.org Вот краткое ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день всем, нужен универсальный парсинг, который парсит замечательно https://catalog.onliner.by/ Все сохраняет в xml или csv Оплата по выполнению. Нужен рабочий код. Прошу цену за 1000 товаров или за код.Веб-программирование13 заявокЗакрыт7 лет назад
Плагин должен обеспечивать управление лицензиями пользователей. Реализация на стороне программы готова, есть БД со всей необходимой информацией, активна/неактивна лицензия, ключ, нужна административная и пользовательская часть. Взаимодействие с самой программой - не нужно, программа взаимодействует с БД, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте нужно расковырять код на модх типового сайта каталога (сейчас код не рабочий) и сделать на его основе сайт про недвижимость (с поиском)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Техзадание и верстку предоставляем. Нужно верстку поставить на движок. Ищем разработчика на постоянное сотрудничество. Ждем предложений по цене и времени на исполнение.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно написать скрипт сравнения цен на фреймворке Zend Framework Опыт работы от 3 лет. ТЗ можно посмотреть здесь [url=https://docs.google.com/document/d/1rmgAiZBPpCvaPWLogwAnPB6gU9TT4-XPmtdQEuclHiA/edit#]https://docs.google.com/document/d/1rmgAiZBPpCvaPWLogwAnPB6gU9TT4-XPmtdQEuclHiA/edit#[/url]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $7
Добрый день. Необходимо сделать рекламные блоки с партнерскими ссылками в аякс скрипте, чтоб поисковые системы не видели эти блоки. Вывести на сайте рекламные блоки через AJAX и рассказать как это делается. 16 блоков (скрипты гугл адсенса. медиавенус, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Надо добавить форму захвата для сайта http://vdu.by и иконки Вк и фейсбук - чтобы с сайта посетители могли попадать в соц сети ! https://vk.com/vduby https://www.facebook.com/VDULogistics/ Жду ваших взаимовыгодных предложений !Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад