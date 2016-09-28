Нужно сделать программу лояльности

Доброго времени суток! Нужно сделать небольшой сайт наподобие http://www.moemnenie.ru платящий баллы за покупки на сайтах партнеров, которые потом можно обменять на призы.

Сделайте пожалуйста свои предложения по цене на создание такого проекта, можно без дизайна. После, отберу несколько специалистов и вышлю определенное тз.