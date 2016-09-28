Парсинг

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок261 просмотр
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Добрый день всем, нужен универсальный парсинг, который парсит замечательно https://catalog.onliner.by/

Все сохраняет в xml или csv

Оплата по выполнению.

Нужен рабочий код. 

Прошу цену за 1000 товаров или за код.

7 лет назад
NovGrodIT
Анатолий 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
4 года назад