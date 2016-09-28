Плагин должен обеспечивать управление лицензиями пользователей. Реализация на стороне программы готова, есть БД со всей необходимой информацией, активна/неактивна лицензия, ключ, нужна административная и пользовательская часть. Взаимодействие с самой программой - не нужно, программа взаимодействует с БД, ...
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Добрый день всем, нужен универсальный парсинг, который парсит замечательно https://catalog.onliner.by/
Все сохраняет в xml или csv
Оплата по выполнению.
Нужен рабочий код.
Прошу цену за 1000 товаров или за код.
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