Написать аякс скрипты, подрробнее в описании.

Добрый день. Необходимо сделать рекламные блоки с партнерскими ссылками в аякс скрипте, чтоб поисковые системы не видели эти блоки.

Вывести на сайте рекламные блоки через AJAX и рассказать как это делается.

16 блоков (скрипты гугл адсенса. медиавенус, и собственные дивы)