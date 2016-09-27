Доработка сайта, оптимизация, настройка, продвижение

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки159 просмотров
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задачи: доверстать некоторые страницы сайта, наполнить контентом(текста по теме, картинками) .настроить и оптимизировать WP, и продвижение сайта. Проще говоря, доработать сайт под ключ и вывести его на хорошее место в поисковиках. Сайт должен привести клиента , а с ним и деньги. 

Бюджет по договоренности, но без фанатизма, за хорошо проделанную работу, соответственная оплата. Но поэтапно(окончательный расчет по результатам конечной работы) . 

Рабочий и функциональный сайт, хороший способ , чтобы дополнительно отблагодарить за проделанную работу. 

Просьба сразу оценить свои возможности в выполнении всей задачи. 

Платить за пол работы не буду. 

Оплата гарантированна за весь объем . 

PS. я понимаю , что задачи стоят для разных областей специалистов, но мне не хочется быть потом заложником ситуации , когда первый специалист сделал не так как нужно второму. Многие из вас знают хороших спецов в других направления , знакомы с их работами и могут знать как предшественник подготовит фронт для вашей работы. Мне нужен конечный продукт. 

сам сайт: http://mastercom27.ru/ 

7 лет назад
dron_27
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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