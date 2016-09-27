Доброго времени суток. От вас возможность, вопросы, если есть примеры то отлично. Предварительный анализ возможности создания сервиса: [list=1][*]В сервис загружаем книгу (речь о научной книге) которую можно читать онлайн всем посетителям[*]Без платного доступа копировать текст с сайта нельзя. ...
Доработка сайта, оптимизация, настройка, продвижение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
задачи: доверстать некоторые страницы сайта, наполнить контентом(текста по теме, картинками) .настроить и оптимизировать WP, и продвижение сайта. Проще говоря, доработать сайт под ключ и вывести его на хорошее место в поисковиках. Сайт должен привести клиента , а с ним и деньги.
Бюджет по договоренности, но без фанатизма, за хорошо проделанную работу, соответственная оплата. Но поэтапно(окончательный расчет по результатам конечной работы) .
Рабочий и функциональный сайт, хороший способ , чтобы дополнительно отблагодарить за проделанную работу.
Просьба сразу оценить свои возможности в выполнении всей задачи.
Платить за пол работы не буду.
Оплата гарантированна за весь объем .
PS. я понимаю , что задачи стоят для разных областей специалистов, но мне не хочется быть потом заложником ситуации , когда первый специалист сделал не так как нужно второму. Многие из вас знают хороших спецов в других направления , знакомы с их работами и могут знать как предшественник подготовит фронт для вашей работы. Мне нужен конечный продукт.
сам сайт: http://mastercom27.ru/
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