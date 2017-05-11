Починить скрипт, закрывающий баннер

Изначально на странице был скрипт, позволяющий закрывать баннер и меняющий интерфейс при наличии баннера. Сейчас скрипт не работает.

Сайт http://kino-teatr.ua/

Рис. 1 - так должна выглядеть страница БЕЗ баннера

Рис. "banner" - так выглядит страница с баннером сейчас. Чтоб баннер стоял мне приходится убирать часть кода из страницы, иначе он становится как на Рис.2

Рис. 4 - как должна выглядеть страница с баннером.

Может пригодится: добавленный мной на эталоне рисунки:

http://kino-teatr.ua/ims/closeBtn.jpg

http://kino-teatr.ua/ims/soonCin.jpg

http://kino-teatr.ua/ims/todayCin.jpg

Как я понимаю по этим путям можно найти стили, а по стилям и код