Доработать шаблон HTML и посадить на СMS Drupal или MODX!

Необходимо доработать адаптивный шаблон HTML http://demo.creaws.com/?theme=suntour под сайт в соответствии техническим заданием. Шаблон в соответствии с техническим заданием необходимо посадить на CMS Drupal или MODX и сдать готовый сайт для эксплуатации. Посадка на другие движки не интересует.Техническое задание предоставляется. После ознакомления с ТЗ сразу сообщаете о: сроке выполнения работ, стоимости. ТОЛЬКО постоплата или поэтапная оплата. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. ВНИМАНИЕ КТО НЕ УМЕЕТ ЧИТАТЬ ТОМУ СРАЗУ БУДЕТ ОТКАЗАНО. НАДОЕЛО ОБЩАТЬСЯ С НЕАДЕКВАТАМИ.