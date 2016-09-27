Доработать шаблон HTML и посадить на СMS Drupal или MODX!

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки128 просмотров
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Необходимо доработать адаптивный шаблон HTML  http://demo.creaws.com/?theme=suntour под  сайт в соответствии  техническим заданием. Шаблон в соответствии с техническим заданием необходимо  посадить на CMS  Drupal или MODX и сдать готовый сайт для эксплуатации. Посадка на  другие движки не интересует.Техническое задание предоставляется. После ознакомления с ТЗ сразу сообщаете о: сроке выполнения работ, стоимости. ТОЛЬКО постоплата или поэтапная оплата. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. ВНИМАНИЕ КТО НЕ УМЕЕТ ЧИТАТЬ ТОМУ СРАЗУ БУДЕТ ОТКАЗАНО. НАДОЕЛО ОБЩАТЬСЯ С НЕАДЕКВАТАМИ.

HTMLMODXDrupal
7 лет назад
Mexes
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад