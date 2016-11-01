Необходимо доработать портал. Внести изменения, исправить ошибки, дописать некоторые блоки. Движек самописный, оставили свои следы 4 программиста. Говорят сложно поддается корректировке. Необходим опытный, знающий, программист. Знание ООП, PHP, Java и других вещей необходимых для разработки проекта. Оплата ...
Запарсить/написать скрипт подбора фильтров для автомобилей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо запарсить/написать скрипт по подбору автомобильных фильтров.
Механизм и контент точно как здесь:
https://drive.google.com/open?id=1DtjtTl_SGCVdlZjPIfZ6hw-jdFyWJkRQ2nOhTfn3hW8
В заявке указываем цены и сроки.
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищется программист способный поработать с парсером. Задачи хорошие и объемные, есть с чем поработать. Жду откликов. Свяжемся обсудим.Завершен7 лет назад
Есть верстка под игру кости нужно сделать движок игры с админкой и регулировкой игры в нескольких режимах, данная игра будет внедрятся на сайт с раздачами сатошь, подключить всех зарегистрированных пользователей данного сайта к этой игре, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $23
1. Нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам 2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вот http://душ.рф/category_13.html как зайдешь в подкаталог в фильтрах ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать функционал для автоматического обновления прайс-листа интернет-магазина на ImageCMS. Прайсы в формате Excel, требуется чтобы была возможность автоматически обновлять стоимость и наличие. При этом название позиции в прайсе может не совпадать с названием позиции ...Завершен7 лет назад
Нужно что бы согласно поисковому запросу, менялся заголовок на сайте.Завершен7 лет назад
[b]Доработки по сайту Нам нужен специалист, который сможет внести правки на сайт, добавить виджеты/попапы и исправить ошибки в мобильной версии. [/b] Необходимо сделать следующее. 1. Закрепить шапку(меню) сайта (название, телефон, имейл), чтоб перелистывая она оставалась. 3. Убрать лишние подразделы в одной ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад