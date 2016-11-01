Запарсить/написать скрипт подбора фильтров для автомобилей

Веб-программированиеЗавершен4 заявки146 просмотров
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Необходимо запарсить/написать скрипт по подбору автомобильных фильтров.

Механизм и контент точно как здесь:

https://drive.google.com/open?id=1DtjtTl_SGCVdlZjPIfZ6hw-jdFyWJkRQ2nOhTfn3hW8

В заявке указываем цены и сроки.

7 лет назад
Level78
Антон 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
nomelodic
Вячеслав 
32 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$35
4 дня
Вячеслав - отличный специалист!
Антон чётко поставил задачу, всегда был на связи. По окончании работы поощрил. Рекомендую
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