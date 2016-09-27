Правки на самописце

Доработки по сайту

Нам нужен специалист, который сможет внести правки на сайт, добавить виджеты/попапы и исправить ошибки в мобильной версии.

Необходимо сделать следующее.

1. Закрепить шапку(меню) сайта (название, телефон, имейл), чтоб перелистывая она оставалась.

3. Убрать лишние подразделы в одной из подстраниц

4. Добавить виджет Facebook на сайте, с отображением лиц друзей.

5. Привязка статей в ленте «Новости» к страничке Facebook, с возможностью дублирования комментариев и лайков;

Под каждой новостью иметь возможность ставить лайк и комментарий.

6. Всплывающее окно pop-up Facebook, всплывает, когда дошли до конца сайта либо с середины, но не сразу.

«Подпишись на нашу страницу в Facebook».

7. Добавить на сайт такое всплывающее окно - как – «Вы уже уходите? Получите Бесплатно подарок, а также персональную скидку на первый заказ в нашей Компании». И как это работает? Как определяется, что человек собирается уйти?

8. В разделе отзывы – дописать – «Оставьте отзыв и получите персональную скидку на следующий заказ.

9. Чтоб в админке сайта можно было видеть все отправленные нам заявки, сохраненные данные, возможность сортировать, отслеживать, выгрузка данных.

11. Убрать несколько пунктов из мобильной версии

Ссылку на наш сайт скину в сообщения

Можете посмотреть сайт, сопоставить его с ТЗ и просчитать стоимость и сроки работы.

Может у Вас будут еще какие-то замечания по сайту, которые мы не заметили (так как не являемся профессионалами) нужен совет со стороны, возможно у вас возникнут какие-то идеи/правки.

Работаем в Одессе, если есть возможность личной встречи, было бы идеально

p.s. работа не едино разовая, в дальнейшем планируем, при удачном сотрудничестве, постоянную связь

Заранее благодарна за ответ/отклик