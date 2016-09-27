Правки на самописце

Доработать шаблон на Joomla - добавить слайдшоу - сделать меню - и другие мелочи
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Доработки по сайту
Нам нужен специалист, который сможет внести правки на сайт, добавить виджеты/попапы и исправить ошибки в мобильной версии.
Необходимо сделать следующее.
1. Закрепить шапку(меню) сайта (название, телефон, имейл), чтоб перелистывая она оставалась.
3. Убрать лишние подразделы в одной из подстраниц
4. Добавить виджет Facebook на сайте, с отображением лиц друзей.
5. Привязка статей в ленте «Новости» к страничке Facebook, с возможностью дублирования комментариев и лайков;
Под каждой новостью иметь возможность ставить лайк и комментарий.
6. Всплывающее окно pop-up Facebook, всплывает, когда дошли до конца сайта либо с середины, но не сразу.
«Подпишись на нашу страницу в Facebook».
7. Добавить на сайт такое всплывающее окно - как – «Вы уже уходите? Получите Бесплатно подарок, а также персональную скидку на первый заказ в нашей Компании». И как это работает? Как определяется, что человек собирается уйти?
8. В разделе отзывы – дописать – «Оставьте отзыв и получите персональную скидку на следующий заказ.
9. Чтоб в админке сайта можно было видеть все отправленные нам заявки, сохраненные данные, возможность сортировать, отслеживать, выгрузка данных.
11. Убрать несколько пунктов из мобильной версии
Ссылку на наш сайт скину в сообщения
Можете посмотреть сайт, сопоставить его с ТЗ и просчитать стоимость и сроки работы.
Может у Вас будут еще какие-то замечания по сайту, которые мы не заметили (так как не являемся профессионалами) нужен совет со стороны, возможно у вас возникнут какие-то идеи/правки.
Работаем в Одессе, если есть возможность личной встречи, было бы идеально
p.s. работа не едино разовая, в дальнейшем планируем, при удачном сотрудничестве, постоянную связь
Заранее благодарна за ответ/отклик
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