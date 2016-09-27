Скрипт автозакупки

Добрый день Будет готовая верстка страниц. Нужно натянуть на движок и сделать программную часть. В принципе, там мало программировать.. Четкого ТЗ нет, НО есть почти точная копия того, что должно получиться - http://kamelia-med.ru/ Вот фото макетов https://yadi.sk/d/0yE43UQsvnRQ6 Как ...