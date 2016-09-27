Скрипт автозакупки

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок177 просмотров
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Необходимо создать скрипт автозакупки необходимых стим вещей с сайтов dota2.net и csgo.tm.

API https://csgo.tm/botinfo/

Подробное ТЗ исполнителю.

7 лет назад
Steel-Gamers
Никита 
27 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад