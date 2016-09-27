Доделать сайт

полное тз сайт http://www.emirofistanbul.com/

Задача: доделать оставшиеся страницы (3 основных - главная, поиск и объект готовы, лежат в папке с материалами). На этих трех только заменить валюту объекта на TL (вместо значка $). На

странице

https://yadi.sk/i/zryFoW8GvWSAR

поправить:

там где указан этаж - 2 floors заменить на Floor 2 (такой формат будет для всех объектов). Практически все страницы по содержимому и функционалу повторяют текущий.

Все материалы по-странично + ТЗ в папке https://yadi.sk/d/ZKaCM63vv2bsq

только для страницы франчайзи текст еще пишем

Бюджет 8000 рублей