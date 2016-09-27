Laravel 5.3 echo server и redis

Объяснить мне как пользоваться в laravel 5.3 ивентами с применением redis и laravel echo server.

В Laravel 5.2 пользовался redis и node.js, хочу научиться на 5.3 с использованием новых фишек Laravel.

Самостоятельно пробовал это сделать, промучался примерно сутки, ивенты не заработали, понять и нагуглить ошибку не могу.

Ищу человека, который разбирается в теме, и сможет показать как все

правильно настроить, чтобы срабатывали ивенты, и с помощью socket.io

читались на фронт-енде. С меня скачанный и готовый к работе Laravel 5.3,

с вас пошаговая инструкция, желательно голосом по скайпу.

ПС. Еще есть несколько вопросов по более глубокому изучению Laravel

относительно моего уровня. Если над ивентами мы продуктивно и быстро

поработаем и нам понравится, возможно еще попрошу дать исполнителю пару

платных лекций на разные темы.