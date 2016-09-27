Laravel 5.3 echo server и redis

Задача состоит в следующем: Есть сайт, построенный на CMS платформе WIX.com. Т.к. сайт американский, он очень долго грузиться, около 8 сек. Мне необходимо добавить на сайт прогресс-бар, который будет реализовываться в виде иконки загрузки, как, например, ...
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Объяснить мне как пользоваться в laravel 5.3 ивентами с применением redis и laravel echo server.
В Laravel 5.2 пользовался redis и node.js, хочу научиться на 5.3 с использованием новых фишек Laravel.
Самостоятельно пробовал это сделать, промучался примерно сутки, ивенты не заработали, понять и нагуглить ошибку не могу.
Ищу человека, который разбирается в теме, и сможет показать как все
правильно настроить, чтобы срабатывали ивенты, и с помощью socket.io
читались на фронт-енде. С меня скачанный и готовый к работе Laravel 5.3,
с вас пошаговая инструкция, желательно голосом по скайпу.
ПС. Еще есть несколько вопросов по более глубокому изучению Laravel
относительно моего уровня. Если над ивентами мы продуктивно и быстро
поработаем и нам понравится, возможно еще попрошу дать исполнителю пару
платных лекций на разные темы.
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