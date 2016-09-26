Забрать форму калькулятора расчета стоимости с чужого нехорошего сайта

Здравствуйте, нужно забрать форму калькулятора расчета стоимости дизайн и логику расчета с чужого сайта и перенести на wordpress сайт.

чтобы у нас на сайте это так же работало

Оплата — Яндекс.Деньги или безопасная сделку.

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Ссылка калькулятора в лс.

По возможности пишите примерные цену и сроки.