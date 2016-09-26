доработка сайта

сайт cosmohair.ru 1) В записях есть запись slider en, это слайдер, который не отображается на главной странице в англоязычной версии 2) со слайдером есть косяк: он мерцает. Нужно это исправить. 3) сайт по вёрстке разъехался на мобильных lpcosmo.foxunion.ru 1) при ...