Доработка lending page

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Нужно доработать lending page, а именно:

 - добавить форму-запрос на банер landing page

 - заменить текст и все картинки

7 лет назад
Alexazar
Алекс 
53 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад