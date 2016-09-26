Доработка lending page

Нужно скопировать сайт http://vtrende24.ru/ На чистом php или любом php фреймворке Админка не нужна База товаров имеется, прикрепляю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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- добавить форму-запрос на банер landing page
- заменить текст и все картинки
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