Плагин для Wordpress для показа рекламы

Здравствуйте.

Необходимо разработать простой универсальный плагин для показа рекламы на ПК в виде слайдбокса. ЕСТЬ ПРИМЕР, покажу в личку - нужно сделать точно также.

Основное требование: плагин должен определять, с какого устройства зашел пользователь на страницу. Если это смартфон или планшет, то рекламы нет, если ПК, то есть.

Другие особенности в личке.