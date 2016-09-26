Плагин для Wordpress для показа рекламы

$30
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки151 просмотр
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Здравствуйте.

Необходимо разработать простой универсальный плагин для показа рекламы на ПК в виде слайдбокса. ЕСТЬ ПРИМЕР, покажу в личку - нужно сделать точно также. 

Основное требование: плагин должен определять, с какого устройства зашел пользователь на страницу. Если это смартфон или планшет, то рекламы нет, если ПК, то есть.

Другие особенности в личке.

WordPress
7 лет назад
Kreonik85
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
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