Сделать раздел на сайте по типу Закрытой Библиотеки

Описание функционала сайта

По типу закрытой библиотеки

ТЗ для сообщества

1 Регистрация (запрет на англ слова )

2. Соглашение

3 Опрос (15вопросов ) где админ выносит решение

о принятие определяем IP все собирается в базу по каждому в ексел

4. Каждому пользователю присваиваться статусы и его возможности согласно опроса.

5. Все новости в закрытом разделе .Защищенное от копирования и скачивания. Текст и видео.

6. Много разделов и Каждый раздел по подписке( скрипт)

7. Почтовые уведомления о новостях которые вышли для пользователей

8. Комментирование новостей с редактором , смайлами, запрет на англ текст

9. Личная переписка пользователей