Сделать раздел на сайте по типу Закрытой Библиотеки

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки123 просмотра
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 Описание функционала сайта

По типу закрытой библиотеки

ТЗ для сообщества    

1    Регистрация (запрет на англ слова )

2.  Соглашение     

3   Опрос  (15вопросов )  где админ выносит решение

о принятие  определяем IP все собирается в базу по каждому в ексел 

4.  Каждому пользователю  присваиваться статусы и его возможности  согласно опроса.

5.  Все новости в закрытом разделе .Защищенное от копирования  и скачивания. Текст и видео.

6.  Много разделов и Каждый раздел по подписке( скрипт)

7.  Почтовые уведомления  о новостях которые вышли для пользователей

8.  Комментирование новостей с редактором , смайлами,  запрет на англ текст

9.  Личная переписка пользователей 

7 лет назад
Jim_Slil
Алексей 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vasilyzyuk
Василий 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 отзывов(-1)
7 лет назад
$50
30 дней
Взялся и пропал. Видно не его профиль..
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