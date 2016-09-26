Сделать раздел на сайте по типу Закрытой Библиотеки

Программа должна выполнять 3 функции: 1. собирать числовые данные 2. записывать данные в excell (создание истории данных) 3. выдавать оповещение по указанным в настройках параметрам подробнее: 1. сбор ведется со старницы, расположенной по постоянному адресу, на странице 3 вкладки, общий ...
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Описание функционала сайта
По типу закрытой библиотеки
ТЗ для сообщества
1 Регистрация (запрет на англ слова )
2. Соглашение
3 Опрос (15вопросов ) где админ выносит решение
о принятие определяем IP все собирается в базу по каждому в ексел
4. Каждому пользователю присваиваться статусы и его возможности согласно опроса.
5. Все новости в закрытом разделе .Защищенное от копирования и скачивания. Текст и видео.
6. Много разделов и Каждый раздел по подписке( скрипт)
7. Почтовые уведомления о новостях которые вышли для пользователей
8. Комментирование новостей с редактором , смайлами, запрет на англ текст
9. Личная переписка пользователей
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