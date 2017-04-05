Jim_Slil

Алексей Jim_Slil

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Valeo, et faciet, et prosperabitur
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kdpu
47 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Сделать Регистрацию пользователей на WordPress
WordPress
Алексей отличный заказчик! Задание было дано чёткое, критика и правки только конструктивные, оплата моментальная. Очень приятно иметь дело с такими заказчиками. Спасибо, рекомендую!
Спасибо, в диалоге вежлив, по срокам все вовремя, всегда был на связи, работой доволен , с поставленной задачей справился отлично..знает свое дело на 5 +
Ответный отзыв
vosminogstudio
Артем 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Дизайн страницы
Еще поработаем.
Работа продолжиться !..
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DjPlus
24 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Устоновить форму на ВордПресс
WordPress
Хороший заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Все четко и оперативно...
Ответный отзыв
dbound
42 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Лого для сайта
Рекомендую!!!!
рекомендую
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vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Сделать шаблон, дизайн для сайта.
Чётко поставленная задача, лёгкое общение. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую.
С работой справился.. 5+ Грамотный подход , расспросили, ответили на мои вопросы, учли идеи. Дизайн делали чуть больше срока , но это связанно из за выходных.
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