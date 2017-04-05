Сайт на WordPress, на нем продаются цифровые товары, через Юкассу, сейчас появилась необходимость сделать платные подписки с продлением, уведомлением, напоминанием письмом, со списыванием денег автоматом. Уже стоит плагин WooCommerce, Flexible Checkout Fields ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Сайт долго грузится. https://birzhevik.info/ Нужна оптимизация сайта. на сайте https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fbirzhevik.info оценка 6-10 для мобильных оценка 24 для компьютеров Кто поднимет до ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт4 года назад
нужно увеличить скорость загрузки страницы вордпрессВеб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
1. Возникла ошибка ошибка в style.css Open Sans ( скриншот приложил) кто поможет исправить ? Плачу ЯД и мастер кард по РФ 2. Также нужно исправить , ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Разовая работа. Нужно сделать табы как на этом сайте 1 в 1 ( в стиль сайта синий) готов выслушать ваши предложенияВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Тема Мягкие культуры Кофе,сахар,Сок, (биржевая аналитика) символов 15649 с пробелами. работу нужно сдать сегодня. по предоплате не работаю или Безопасная сделка или после выполнения заказа ...Переводы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
наш сайт тут http://birzhevik.info расширить полосу новости из закрытого раздела ТЗ коротко 1. Нужно править шаблон для ленты новостей , сделать шире на всю полосу, убрать полосу от виджитов и сделать ее ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
1. Сделать Регистрацию пользователей на WordPress вывести ее на главную в шапку. 2. Сделать для зарегистрированных пользователей закрытый раздел как в новостях + по категориям. ну вот и все . + неучтенное ...Завершен8 лет назад
Нужно создать таблицу , график пример в картинке 6-7 графиков разных будет, данными всеми обеспечуПрикладное ПО6 заявокЗакрыт8 лет назад
Сценарий желательно ваш, так как нет опыта . Есть Сайт тема Биржа.. birzhevik.info и блог tradefutures.ru Страница нужна для предстоящих серии вебинаров ! Совет по рекламе также нужен.. Дизайн страниц ваш ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно установить форму подписки на ворд прес на страницы https://clck.ru/AtmkR в стиль сайта .. Форма rumailer в текстовом файле ..Завершен8 лет назад
Добрый день .. у нас есть страница адрес тут это модуль с 2 кнопками "чек лист" и "все графики " нужно сделать дизайн чтоб потом его натянуть на ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Не приходят письма сайт на ВордПресс http://birzhevik.info/supportВеб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Задание ! сделать наш модуль 1. Завести в админку новый тип постов "Фин. инструменты" 2. Добавить для них произвалоьные поля (рекомендуем/ не рекомендуем, подсветка, стрелка вверх/вниз/нейтрал, код графика) ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $40
в примере лого основного сайта Нужно сделать лого для Клуба тема : на лого должен быть Маяк + ваша фантазия по теме биржа и слова "Биржевик" и "Клуб" на ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сделать сайт по типу закрытой библиотеке Основное направление: подача платной информации по подписке .(текст , видео) .(защита от копирования) Так же будет магазин продуктов , услуг ...Завершен8 лет назад
направление сайта библиотека все просто.. у нас есть сайт основной http://birzhevik.info/ Дизайн , стили берем с него . Нужно сделать 1 главную страницу ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
сделать ролик до 60 сек примерно в таком стиле https://youtu.be/xEYgdl73Hns Тема финансовые рынки Указывайте цены, и примеры ваших работ ! рассмотрюВидеомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад
ну вот и сам сайт birzhevik.infoСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Описание функционала сайта По типу закрытой библиотеки ТЗ для сообщества 1 Регистрация (запрет на англ слова ) 2. Соглашение 3 Опрос (15вопросов ) где ...Закрыт9 лет назад