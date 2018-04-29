Ошибка в style.css Open Sans

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок189 просмотров
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1. Возникла ошибка ошибка в style.css Open Sans ( скриншот приложил)

кто поможет исправить ?

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2. Также нужно исправить , базовые настройки редактора

поставить эти.. Абзац

font-family: arial,helvetica,sans-serif;

font-size: 12px;

color: #000000;

3. тег More

заменить слова "Узнать больше" на "Читать полностью"

CSS
6 лет назад
Jim_Slil
Алексей 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад