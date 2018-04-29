Интеграция маркетплейс на Joomla компонент RSEvents с Монета.Ру. MONETA.MerchantAPI https://www.moneta.ru/doc/MONETA.MerchantAPI.v2.ru.pdf При покупке билета оплата должна поступать на транзитный счёт Монета.Ру, после подтверждения организатором (возможность есть в компоненте) переводиться на счёт организатора, часть (комиссия) на счёт маркетплейс.
Нужно сделать бота для торговли на биже криптовалютой
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Нужно сделать бота для торговли на биже криптовалютой
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