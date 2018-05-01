Есть готовый бек-енд c javascript-интерфейсом для взаимодействия с сервером. Формат серверных сообщений – json. Нужно сверстать страницы и сделать js обвязку (включая ajax-взаимодействие с сервером) Дизайн – типичный бек-офис: меню слева, контент справа (см.скриншот) Функционал – отображение списков, ...
Исправить баг в сервисе ip телефонии знание php framework codeigniter
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Исправить баг в сервисе ip телефонии обратного звонка, необходимо знание php framework codeigniter.
Сломалось само по себе, перестали приходить уведомления на почту и обрабатываться звонки. Возможная проблема в API или в хосте.
Вопрос решить нужно срочно!
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