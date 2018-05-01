Исправить баг в сервисе ip телефонии знание php framework codeigniter

Веб-программированиеЗавершен1 заявка131 просмотр
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Исправить баг в сервисе ip телефонии обратного звонка, необходимо знание php framework codeigniter.

Сломалось само по себе, перестали приходить уведомления на почту и обрабатываться звонки. Возможная проблема в API или в хосте.

Вопрос решить нужно срочно!

PHP
6 лет назад
trandman
Марат 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kur1977
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
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Заказчик - мечта фрилансера. Постановка задачи четкая. Лишних требований помимо собственно задачи не возникало. По завершении работы - оплата моментальная. Очень и очень рекомендую к сотрудничеству.