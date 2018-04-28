Доработка html страниц

Решение: [url=https://carservice.ro-man.su/]carservice.ro-man.su/[/url] Требуется: 1. На главной странице блок НАШИ УСЛУГИ. Сейчас в нем выводятся картинки категорий услуг. Нужно, чтобы сюда выводились картинки самих услуг (элементов). 2. В решении услуги делятся на категории (автоэлектрика, двигатель и тд), а эти категории ...