Доработка html страниц

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок153 просмотра
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Добрый!

Нужно написать авторизацию на сайт с помощью PHP и подключить к базе данных.

HTML
6 лет назад
meninvikt
55 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад