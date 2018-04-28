Небольшие правки сайта на Вебасист

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки132 просмотра
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Добрый день!

Вот тут ТЗ https://docs.google.com/document/d/1UEKxbI9NDwX6FYJjtalexcsGHZkU6ZqHJQvdYUpxHB8/edit?usp=sharing

Пишите, пожалуйста, цены и сроки. Спасибо!

6 лет назад
Natalia-V
Наталья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад